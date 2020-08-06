Doların ateşi çıktı! Altın tarihi rekora doymuyor işte piyasada son durum

Doların ateşi çok fena yükseldi. Güne 7 seviyelerinde başlayan dolar saat: 13:00 itibariyle 7.26 seviyesini gördü. Dolardaki artışın da etkisiyle gram altın 470 TL'yi, çeyrek altın 800 TL'yi aştı.

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Kurban Bayramı'nın ardından haftaya kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı bir seyirle başlayan dolar/TL, Çarşamba günü 7 seviyesini aşmasının ardından bugün sabah saatlerinde yükselişini sürdürdü. Öğleye doğru ateşi yükselen dolar, 7.26 seviyesini gördü. Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,055 dolarlık yeni rekor düzeye yakın tutunurken, iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiyle gram altın 470 lirayı, çeyrek altın 800 lirayı aştı.

Dolar dünü 7.03'le kapatmıştı

Güne 7 lira seviyelerinde başlayan ve kısa bir süre 7 liranın altına inen dolar öğle saatlerinde aniden yükselişe geçti ve yeni bir rekorla saat 13:00 sularında 7.26 lirayı gördü. Euro/TL 8.6152'yi, kur sepeti 7.9271'i gördü. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.

Çeyrek altın 800 lira oldu

Doların yükselmesiyle birlikte bugün altın piyasası ise şöyle oluştu. Gram altın 471 lirayı görürken, çeyrek altın, 800 lira oldu. Yarım altın, bin 591 lira iken, Cumhuriyet altını 3 bin 167 liraya çıktı. Altının gramının 500 lirayı bulacağını belirten Kocaeli’de 25 yıldır kuyumculuk yapan Muharrem Boztürk, "Aklı olan kesinlikle altınını bozdurmasın” uyarısı yaptı.

Londra Swap piyasasında gecelik faiz düştü

Londra swap piyasasında TL'nin gecelik faizi Salı günü yüzde 1,000'in üzerine çıkmasının ardından dün normal seviyelere geriledi. Offshore piyasalarda TL'nin gecelik faizi yüzde 11.7 civarında seyrediyor. Ancak yarından öbür güne faiz yüzde 46.5 seviyesinde.

Dolar neden yükseliyor?

Önceki dün Londra’daki swap (döviz takası) faizlerinin astronomik seviyelere çıkmasıyla birlikte dolar/TL 7 seviyesinin altına çekilmiş hatta bazı yabancı bankalar yerli bankalara ödeyecek TL bile bulmakta zorlanmış bunun üzerine Borsa İstanbul’da hisse satmışlardı. BIST 100 endeksi bu adımların etkisiyle önceki gün yüzde 3’ün üzerinde kayıp vermişti.

Swap faizi normale dönünce dolar yükselişe geçti

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan ise yabancıların önceki gün TL satışı yaparak döviz pozisyonlarını kapattığını açıklarken swap faizlerinin normale dönmesiyle Türk Lirası'nın değer kaybetmeye devam ettiğini söylemişti. Erkan, “Salı günü offshore kısa vadeli fonlama oranları yurt dışında Türk Lirası likidite sıkışıklığı nedeniyle yüzde 1000’lerin üzerini gördü. Bugün swap faizleri normalleşiyor, yüzde 20’ye doğru indi ve swap normalleşirken Türk Lirası'nın değer kaybettiğini görüyoruz” açıklamasında bulunmuştu.