Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ağustos Perşembe)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 1153 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 6 Ağustos 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 54 bin 494 yeni test yapıldı, 1153 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, vaka sayısı 237 bin 265, vefat sayısı 5 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

"İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir" ifadelerini kullandı.

Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kjJSAPbTij — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 6, 2020