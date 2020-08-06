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Trabzonspor'dan Ndiaye, Novak ve Messias'a veda

Trabzonspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla; Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'ın takımdan ayrıldıklarını açıkladı.

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Trabzonspor; Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias'a veda etti.

Bordo-mavililerden, "Badou Ndiaye, Filip Novak ve Manoel Messias’a kulübümüze verdikleri katkılardan dolayı teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz" paylaşımı yapıldı.

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