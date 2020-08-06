Fenerbahçe Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren sol bek Filip Novak'ı da kadrosuna kattı. Çekyalı oyuncu; Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in ardından günün imza attırılan son ismi oldu.Abone ol
Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Çek savunma oyuncusunun kendisini 3 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi.
Açıklamada, "Ailemize katılan Filip Novak'a, 'Çubuklu formamıza 'hoş geldin' diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'ye hoş geldin Filip Novak! ✍️— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 6, 2020
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