BIST 1.034
DOLAR 7,24
EURO 8,60
ALTIN 479,83
HABER /  GÜNCEL
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Bakan Koca paylaştı: Sağlık sistemimizle gurur duyun!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin saygın yayın kuruluşlarından SKY NEWS'in Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini anlatan videosunu paylaştı. Bakan Koca, sağlık sistemiyle Türkiye'nin gurur duyması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini anlattığı videoyu, "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." notuyla paylaştı.

Fahrettin Koca, twitter hesabından SKY News'in Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini anlatan videosunu paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyması gerektiğini söyledi. İşte Koca'nın o paylaşımı;

"Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor."

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye Malta Libya ortak açıklama yayımladı: İstikrar ve güvenlik vurgusu
John Bolton: Erdoğan yapmak istediğini Trump'a yaptırdı
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (6 Ağustos Perşembe)
Şanlıurfa'da 5 gündür kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuk Gaziantep'te bulundu
Fenerbahçe Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır'a anlaşma tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Kars'ta maske takma zorunlu hale getirildi
ABD Senatosu'ndan TikTok'a darbe!
PFDK Trabzonspor'a ceza yağdırdı
Trabzonspor'dan Ndiaye, Novak ve Messias'a veda
LGS tercih sonuçları açıklanıyor 2020 kaç gün kaldı?
1. sınıf kayıtları ne zaman başlıyor MEB e kayıt ekranı
Yorumlar