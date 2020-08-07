Bakan Koca paylaştı: Sağlık sistemimizle gurur duyun!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin saygın yayın kuruluşlarından SKY NEWS'in Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini anlatan videosunu paylaştı. Bakan Koca, sağlık sistemiyle Türkiye'nin gurur duyması gerektiğini söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS'in Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini anlattığı videoyu, "Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım." notuyla paylaştı.

Fahrettin Koca, twitter hesabından SKY News'in Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesini anlatan videosunu paylaştı. Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık sistemiyle gurur duyması gerektiğini söyledi. İşte Koca'nın o paylaşımı;

"Salgın boyunca, ülke olarak bazı başarılarımız anlatıldığında, kimileri bu başarılara “Türkün Türk’e karşı Türk propagandası!” dedi. Birazdan İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz. Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.

İngiltere'nin önde gelen TV kanallarından SKY NEWS, Türkiye'nin salgınla başarılı mücadelesini, yaptığı özel haberle gündeme taşıdı. Haberde; filyasyon ekiplerimizin hastalığın takibinde dedektif gibi çalıştığı, erken ve yoğun müdahalenin tedavide başarı getirdiği vurgulanıyor."