ASAP: Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına bir vefadır

Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu (ASAP), 'İstanbul Sözleşmesi' tartışmalarında tarafını ilan etti. Sözleşmeyi, "Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına vefa" olarak tanımlayan ASAP, "İstanbul sözleşmesi nedir, ne değildir?" başlığını taşıyan bir metni de kamuoyu ile paylaştı.

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Kurucular Kurulunda; Ayla Kerimoğlu, Ayşe Bostancı, Ayşe Güney, Gülenay Pınarbaşı, Hatice Gökçe, Hatice Balin, Henim Demirhan, Sevinç Sanisoğlu, Serpil Balat, Vildan Bayraktar ve Yasemin Çoban'ın bulunduğu Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu (ASAP) önemli bir adım geldi.

Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu (ASAP), İstanbul Sözleşmesi üzerinde devam eden ve maksadını hayli aşan tartışmalarla ilgili bir deklarasyon yayınlayarak kamuoyunun dikkatini söz konusu sözleşmenin içeriğine çekti.

"Sözleşme, ne bütün kötülüklerin anasıdır, ne de tek başına şiddet sorununu çözebilecek kabiliyettedir. Ancak kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım, bir 'dur' çağrısıdır, bir kararlılık göstergesidir" denilen açıklamada, İstanbul Sözleşmesi şu şekilde tanımlandı:

"Bugüne kadar öldürülmüş binlerce kadına bir vefa, şiddet gören kadınlara uluslararası hukuk açısından bir teminattır."

İstanbul Sözleşmesi, nedir ne değildir?

Tartışma konusu sözleşmenin 'mükemmel' olmadığı ancak daha iyisi yapılana kadar bu sözleşmeye sahip çıkılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Biz, Aile ve Sosyal Araştırmalar Platformu olarak kadını aileden bağımsız ya da ailenin karşıtı değil; bilakis kadın ve erkekten müteşekkil evlilik birlikteliğinin temel unsuru olarak kabul ediyoruz. Ancak şiddetin olmadığı ailelerin sağlıklı bir toplumu inşa edeceğine inanıyor ve şiddetin her çeşidini reddediyoruz. Kadına yönelik şiddetin aileyi, çocuğu ve toplumu da olumsuz etkilediğini düşünüyoruz" görüşüne yer verildi.

Buradan yola çıkılarak, ASAP tarafından, konuya katkı sağlamak amacıyla; "İstanbul Sözleşmesi nedir, ne değildir?" başlıklı bir metin kaleme alındığı belirtildi.