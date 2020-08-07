Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a tam destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan Albayrak’a büyük destek geldi. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız etiketi, binlerce destek mesajı aldı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılar sistematik şekilde devam ediyor.

Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Albayrak'a destek yağdı.

Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız etiketine binlerce mesajla destek yağdı.