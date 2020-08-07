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Ataşehir'de yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Demirören Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de 6 katlı bir binanın 1'inci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

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Yangın, saat 23.30 sıralarında İçerenköy Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı.

Yangında oluşan duman kısa sürede binanın üst katlarındaki dairelere doldu.  Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vatandaşların bazıları kendi imkânlarıyla dışarıya çıkarken bazı vatandaşlar ise duman nedeniyle dışarıya çıkamadı. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla bulundukları yerden kurtarılan 12 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Dumandan etkilendiği belirlenen 12 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangını gören mahalle sakinleri olay yerine gelerek itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarını izledi. Çoğunlukla maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar cep telefonları ile video çekti. Yangını gören Recep Taşdemir;  “Kadınlar bağırdı, kapının önünde kırılmış beton parçaları vardı. Biz de koşarak geldik. İtfaiye geldi söndürmeye başladılar, binayı boşalttılar. İçeriden 7- 8 kişi çıkardılarö şeklinde konuştu.

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