John Bolton: Erdoğan yapmak istediğini Trump'a yaptırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı John Bolton, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her defasında Trump'ı ikna ettiğini ve bunu nasıl başardığını anlayamadığını söyledi.

Abone ol

Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yakınlığı ile bilinen Erbil merkezli haber kanalı Rudaw'da canlı yayına katıldı. Bolton burada bölgesel konularda değerlendirmeler yaparken, gazetecilerin de sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci Bolton'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelere ilişkin bir soru yöneltti. Gazetecinin, "Erdoğan nasıl bu kadar kolay Trump’ı ikna etmeyi başarıyordu? Trump’ın Erdoğan’a bu kadar saygı duymasının nedeni nedir?" sorusuna karşı, bunu kendisinin de anlamadığını söyledi.

"İzah etmesi çok zor"

Bolton, "Keşke bu soruya iyi bir yanıt verebilseydim. Ben kendim de anlayamıyorum. Bunun Trump'ın Türkiye'deki yatırımları veya başka bir şey ile ilgili olduğuna inanmıyorum. İzah etmesi çok zordur. Hatta Trump'ın kendisi de bunu izah edemeyeceğini söylemiş. Açık ki, ABD ve müttefikleri için bu büyük bir tehdit" şeklinde konuştu.

"Erdoğan'ın baskısı sonuç verdi"

2018 yılında Kobani'den ABD askerlerinin çekilmesine yönelik Erdoğan ile Trump arasında yapılan görüşmeye ilişkin de konuşan Bolton, "Ben 2019'un sonlarına doğru istifa ettim. En çok yoğun olduğum dönem ise 2018'in son aylarıydı. Trump, Erdoğan'ın bütün ABD askerlerinin Kobani'den çekilmesi önerisine razı gelmişti. Biz de bu önerinin iyi bir fikir olmadığını Trump'a ilettik. 2019'da olanlar Erdoğan ve Türkiye'nin baskıları sonucu gelişmiş, sonuç itibarıyla bu baskılar işe yaramıştı.

"Erdoğan yapmak istediğini Trump'a yaptırdı"

Erdoğan, 2018'de yapmak istediğini Trump'a yaptırdı. Bu kez daha da başarılı oldu. Ancak Trump bu kararı bir kez daha gözden geçirmeye karar verdi. Bu karar Trump'ı uzun süre aynı politikayı uygulamaya itti. Rojava'daki durumun ne zamana kadar bu şekilde devam edeceğini açıkçası bilmiyorum. Bu ayrıca Trump'ın yeniden seçilmesi ile ilgili duyduğum endişelerden biri. 3 Kasım'dan sonra atacağı diğer adımları kestiremiyoruz" ifadelerini kullandı.