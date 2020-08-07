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Antalya'da ortalık karıştı! 13 yaşındaki çocuğu taciz ederken yakalandı

ANTALYA'da 13 yaşındaki erkek çocuğun taciz edildiğini güvenlik kamerasından fark eden iş yeri sahibi hemen harekete geçti. Tacizci yakalanıp polise teslim edildi.

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Antalya'da bir iş yerinde 13 yaşındaki erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. Aynı anda iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki göstermesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.

Aynı sokakta iş yeri olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "'Çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup, geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.

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