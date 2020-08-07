Dolardaki artışa önlem! Merkez Bankası, BDDK, TBB ve banka genel müdürleri toplandı

Bankalar Birliği, dün Merkez Bankası Başkanı Uysal, BDDK Başkanı Akben, Bankalar Birliği Başkanı Aydın ve bazı bankaların genel müdürlerinin yaptığı Ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı.

Abone ol

Merkez Bankası, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve bazı bankaların genel müdürleri dün dolardaki hareketlilik üzerine ekonomide normalleşme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıyla ilgili TBB'den yapılan açıklamada, piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararların değerlendirildiğini bildirdi. İŞte TBB'den yapılan o açıklama...

Toplatıya kimler katıldı?

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) ev sahipliğinde, 6 Ağustos 2020 tarihinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Aydın ile TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürleri toplantı için bir araya gelmiştir.

Toplantı 3 saat sürdü

Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir.

Kurumların aldığı kararlar...

Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir.

Merkez Bankası Başkanı 'fonlama' politikasını anlattı

Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu.

BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı.