Fenerbahçe'de Jose Sosa bombası! Menajerler önerdi

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi. Ayrıca Sosa'nın kariyerine İstanbul'da devam istediği kaydedildi.

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Fenerbahçe, TFF'nin açıkladığı ve transfer planlamasını alt üst edecek bu karara rağmen adeta gözünü kararttı ve Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak transferlerini açıkladı.

TRT Spor'un haberine göre; Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Sosa, Fenerbahçe'ye önerildi. Ayrıca Sosa'nın kariyerine İstanbul'da devam istediği kaydedildi.

Bugün bir araya gelecekler

Jose Sosa, menajeri ve Emre Belözoğlu bugün bir araya gelip transfere son noktayı koyacak.

Bordo mavili kulüple 99 maça çıkan Jose Sosa, 16 gol, 19 asistlik performans sergiledi.