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Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı var

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'dan kaza haberi geldi.Tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarından devrildi. Kazada 20 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

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