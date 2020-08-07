Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 20 yaralı var
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.Abone ol
Şanlıurfa'dan kaza haberi geldi.Tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişinin yaralandığı bildirildi.
İlk belirlemelere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AAY 185 plakalı minibüs, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Hasırlı Mahallesi yakınlarından devrildi. Kazada 20 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.