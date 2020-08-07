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Aydın'da genç Özlem inek sağmak için evden çıktı sırra kadem bastı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da inekleri sağmak için ağıra giden Özlem Kuru (17), kayboldu. Dört gündür haber alınamayan genç kızın ailesi, evlatlarının hayatından endişe duymaya başladığını söyleyip yetkililerden yardım istedi.

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Karpuzlu ilçesinin kırsal Tekeler Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık ile geçimini sağlayan Kuru Ailesi'nin 5 çocuğundan biri olan Özlem Kuru, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında inekleri sağacağını söyleyerek evlerine 20 metre mesafedeki ahıra gitti.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen kızının dönmemesi üzerine merak eden Ercan Kuru, ahıra gittiğinde kızını bulamadı. Gidebileceği yerlere bakmasına rağmen kızını bulamayan Kuru, ertesi sabah jandarmaya gidip, kayıp başvurusunda bulununca Özlem'in bulunması için bölgede çalışma başlatıldı.

"Gözümüze uyku girmiyor"

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Ercan Kuru, "Özlem, adeta sır oldu. 4 gündür aramadığımız yer kalmadı. Her çalan kapıda, telefonda yüreğimiz ağzımıza geliyor. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızımı gören ya da yerini bilen varsa lütfen, insanlık namına güvenlik güçlerine bildirsin. 4 gündür gözümüze uyku girmiyor. Hayatımız alt üst oldu. Yetkililerden kızımın bulunması için destek bekliyorum" dedi.

Ercan Kuru, kızına da seslenip, "Özlem, neredesin, kızım çık ortaya" diye konuştu.

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