Emir Elidemir yaşı kaç Masterchef Emir kimdir nereli sevgilisi var mı?

16 kişiden oluşacak olan Masterchef Türkiye 2020 ana kadrosuna giren isimlerden biri de Emir Elidemir oldu. Yarışmanın ilk bölümlerinde yaptığı yemek ile tüm jüri üyesinin beğenisi toplayan Emir Elidemir adının yazdığı beyaz önlüğü giydi ve yarışmaya girdi. Peki kafasındaki bandası ve sözleri ile dikkat çeken Emir Elidemir kimdir, nerede çalışıyor?