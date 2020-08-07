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Beşiktaş Kayserispor'un 16'lık yıldızı için harekete geçti

İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Kayserispor'un 16 yaşındaki genç ismi Emre Demir'i gündemine aldı. Siyah-Beyazlı ekibin transfer için para+oyuncu önerisinde bulunduğu aktarıldı.

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Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunda oynadığı Ankaragücü maçı ile “Süper Lig’de forma giyen en genç futbolcu” unvanına kavuşan Emre Demir’e Beşiktaş talip oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan İstanbul ekibi, Hes Kablo Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç ve milli futbolcu için para+futbolcu önerisinde bulundu.

Hes Kablo Kayserispor ise Emre Demir ile ilgili henüz kararını vermedi.

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