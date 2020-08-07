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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler de belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları bugün oynanan iki karşılaşmayla tamamlanırken, Basel ve Wolverhampton çeyrek finale yükselen son takımlar oldu.

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UEFA Avrupa Son 16 Turu bu akşam oynanan iki maçla tamamlandı. İsviçre ekibi Basel ilk maçta 3-0 yendiği Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’u sahasında da 1-0 mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

İngiltere temsilcisi Wolverhampton, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan ekibi Olympiakos’u evinde 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu karşılaşmalarının ardından çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Inter (İtalya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
Manchester United (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka)
Wolverhampton (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Basel (İsviçre)

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