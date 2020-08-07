Cavit Murtezaoğlu hayatı eşi ve çocukları var mı?

Yasaklı olduğu için uzun süredir ülkesi İran'a gidemeyen ve Türkiye'de yaşayan İranlı müzisyen Cavit Murtezaoğlu koronadan vefat etti. Türkiye'de de birçok konser veren ve sevilen şarkıcı Cavit Murtezaoğlu'nun hayatı merak edildi. Peki kimdir Cavit Murtezaoğlu yaşı kaç, eşi ve çocukları var mı?

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Türkiye'de de tanınan ve birçok konser veren İranlı şarkıcı Cavit Murtezaoğlu koronavirüs nedeniyle öldü. Siyasi yasağı olduğu için uzun yıllar Türkiye'de yaşayan Cavit Murtezaoğlu Okmeydanı Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Felsefi yazıları ile dikkat çeken Cavit Murtezaoğlu kimdir, yaşı kaç eşi ve çocukları var nı?

CAVİT MURTEZAOĞLU KİMDİR?

1962 yılında İran Tebriz'de doğan ve Azerbaycan’da konservatuar eğitimi alan Murtezaoğlu, İran Ehl-i Hak alevilerinin müziğini caz formatıyla buluşturmuş ve Türkiye’de birçok konser vermişti. Murtezaoğlu makamsal yapıya dayanan müziğini ‘Caz-makam’ olarak tanımlamıştı.

İran'a döndükten sonra ‘Senli Günler' ve ‘Susmam' adlı iki albüm çıkardı. Aynı zamanda film ve belgesel müzikleri hazırladı.

Felsefi yazılarıyla dikkat çeken Murtezaoğlu İran, Avustralya, Azerbaycan, Almanya ve Türkiye'de felsefi seminerler verdi.

20 yıla varan eğitim tecrübelerini İstanbul'da kendi metoduyla ses eğitimi dersleri verdiği, ‘Ses Atölyesi'nde yoğunlaştırdı ve beş kitaptan oluşan doğu ve batı sentezli, ilk vokal metodunu yayına hazırladı.

Cavit Murtezaoğlu sosyal medya hesabından 'Bizim 14 Şubatımız' notuyla bu pozu paylaşmıştı.