İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de görev yapan büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyarette bulundu.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilerle birlikte Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ni ziyaret etti. Kalın, Ayasofya’nın önünde büyükelçilere cami hakkında bilgi verdi ardından da camiyi gezdirdi. Ziyaret sonrasında İbrahim Kalın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre Kalın, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Ayasofya’nın 86 yıl sonra camiye çevrilmesi çok önemli tarihi bir olay, bunun önemli uluslararası yansımaları oldu. Burada yaptığımız çalışmaları göstermek amacıyla sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla büyükelçileri davet ettik. Valimiz, bakan yardımcımız, il kültür müdürümüz ve diğer arkadaşlarımız ile birlikte bugün yaklaşık 30 ülkenin büyükelçisiyle Ayasofya’da yapılan çalışmaları görme imkanımız oldu.

Kendilerine hem Ayasofya’nın tarihi, dini ve kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik, hem de yeni düzenlemeler olan perde sistemi nasıl, cemaat nereden girip çıkıyor, turistler nereden girip çıkıyor bunlar hakkında bilgiler verdik. Ayasofya aynı zamanda bir külliye, yani burada aşevi var, Ayasofya medresesi var. Her yönüyle ilim kültür merkezi bir sosyal hayat merkezi aynı zamanda, burası Osmanlı döneminde önemli görüşmelerin kabullerin gerçekleştiği bir büyük cami, adı da Cami Kebir olarak geçiyor.

Bunun Ayasofya'ya yüklediği çok yeni kimlik katmanları var. Buranın Osmanlı siyasi, kültür, dini ve estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize anlattık. Özellikle Ayasofya’nın cami olmasıyla birlikte tarihi ve kültürel mirasının kimliğinin korunacağı konusunda en ufak tereddütlümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettiler."



"Buraya ilgi ve alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten memnunuz"

Korona şartlarına rağmen ilginin çok olmasından memnun olduğunu ifade eden Kalın şöyle devam etti: "Ayasofya, Kültür Bakanlığımız, valiliğimiz ve diğer birimlerimizle beraber çok güzel ve kapsamlı bir çalışma yapılarak çok kısa sürede hazırlandı. Muhtemelen siz de gördünüz korona şartlarında sayı sınırlandırılmış olsa da, mesafe konulmuş olsa da buraya ilgi ve alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten memnunuz.

Gelenler bu mabetten, mekandan etkileniyorlar. Burada büyük bir hafıza var, büyük bir tarih var. Aynı zamanda Osmanlı hoşgörüsünün tarihi mirasa sahip çıkmanın en güzel örneklerinden birisi. Çünkü şu arkamızda gördüğümüz kolonlar Mimar Sinan tarafından yapılmasaydı bütün tarihçilerin ve mimarların söylediği bu bina büyük ihtimalle bu güne gelmeyecekti. Sadece dışında değil içinde de çok önemli muhafaza çalışmaları tarih boyunca yapıldı. Buranın bütün zengin mirasını ve kimliğini değerli büyükelçilere de aktarma imkanımız oldu. Buranın daha iyi tanınması ve Ayasofya’nın ve yapılan çalışmaların daha doğru bir şekilde aktarılması konusunda katkı sağlayacağını ümit ediyoruz."

Kalın, büyükelçilerle caminin üst katındaki restorasyon çalışmaları devam eden galeriyi gezdi. Ziyarette Kalın ve büyükelçilere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer de eşlik etti.