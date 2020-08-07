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Rekor kıran altın fiyatları ne durumda? Gram altın 480 lirayı aştı

Önceki gün iç piyasada, dolardaki artışın da etkisiyle üst üste rekor kıran gram altın 482 TL, çeyrek altın ise 832 TL ile güne başladı.

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Güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları spot piyasada 2,060 doları geçerek yeni rekor kırdı. Özellikle yatırım amaçlı tercih edilen gram altın fiyatı dün 482 TL'yi aştı, çeyrek altın ise 832 TL ile rekor kırdı.

Altının yılın başından bu yana değer kazanımı yüzde 35'e yaklaşmış durumda.

Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali

Merkez Bankası, "piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır” açıklaması yapmıştı.

İşte altın fiyatlarında son durum…

Altın fiyatları 7 Ağustos
  • Gram altın: 481 lira
  • Çeyrek altın: 845 lira
  • Yarım altın: 1.680 lira
  • Cumhuriyet altını: 3.351 lira
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