Tarihi rezalet! Trabzon'daki Sümela Manastırı’nda fresklerin suratları parçalandı
TRABZON’da UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Sümela Manastırı’ndaki birçok freskin suratları parçalandı. Manastırdaki fresklerin birçoğunun üzerine yazı yazıldı. Fresklerin çoğu artık görünmüyor.
Trabzon'un Maçka ilçesinde, Karadağ eteklerinde yer alan tarihi Sümela Manastırı, 2015 yılında restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılmıştı. 1 yıl diye başlayıp 5 yıl sonra ziyarete açılan Sümela Manastırı'nda skandal görüntüler ortaya çıktı.
Uzun restorasyon sürecinin ardından 28 Temmuz günü yeniden açılan Sümela Manastırı, yeniden ziyaret edilmeye başlandı. Ancak ziyaretçiler gördükleri karşısında şaşkınlığa uğradı.
Arkeofili'nin haberine göre; Sümela Manastırı'nda bir insan boyunun yetişebildiği neredeyse bütün fresklerin suratları parçalanmış durumda… Ayrıca bazı freskler tamamen kazınmış iken, bazılarının üzerine isimler yazılmış.
Tarihi manastırda sadece tavandaki fresklerin suratlarının sağlam durduğu görüldü. Ancak yapılan tahribatın ne kadar yeni olduğu bilinmiyor. Manastırı gezen ziyaretçiler, birçok freskin tahrip edildiğini söylüyor.