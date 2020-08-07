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Erzincan Valisinden koronavirüs denetimi

Demirören Haber Ajansı

ERZİNCAN’daki koronavirüs denetimlere katılan Vali Mehmet Makas, kent merkezindeki park, kafeterya, lokanta, fırın ve taksi durağını gezerek, iş yeri sahipleri ile vatandaşlardan tedbirlerine uymalarını istedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile kent genelinde koronavirüs salgını süresince bugüne kadar yapılan en geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Gün boyu denetimler devam ederken akşam saatlerinde denetimlere Erzincan Valisi Mehmet Makas katıldı.

Vali Makas'a denetimler esnasında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Vali Yardımcısı Vekili İsmail Demir, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş eşlik etti.

Salgınla mücadelede kurallara uymanın hayati önem taşıdığını ifade Vali Makas, vatandaşlara el temizliği, sosyal mesafe ve maske kullanımının salgınla mücadelede olmazsa olmaz kurallar olduğunu anlattı.

Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirlerine uyduklarını belirten Vali Makas, tedbirlere uyan tüm vatandaşa teşekkür ederek, koronavirüs salgını ile etkin bir şekilde mücadele için il genelinde oluşturulan tüm birimlerin denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi

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