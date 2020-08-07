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Kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi kampanyasını sonlandırdı

Kamu bankalarının haziran ayında başlattığı ikinci el taşıt kredisi kampanyası sona erdi. Yüzde 0,82 olan ikinci el taşıt kredisi faizi yüzde 1,17'ye yükseltildi.

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Kampanya sayesinde ikinci el satışlarında hareketlilik yaşanmıştı.

Kamu bankaları tarafından haziran ayında ikinci el taşıt kredileri için yüzde 0,82 faizle 6 ay ödemesiz azami 150 bin TL limitli kredi kampanyası başlatılmıştı.

0,82’den 1,17’ye yükseltildi

Krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar en fazla yedi yaşında otomobil için kredi çekebiliyorlardı. Kredide 6 aylık ödemesiz dönem kalktı faiz oranı 0,82’den 1,17’ye yükseltildi.

60 aya kadar vade imkanı bulunan kredide araç yaşı sınırı 7’den 5’e çekildi.

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