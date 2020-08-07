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Bugün 83 yerleşim yerinde karantina var! İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 09:30 itibarıyla 32 ilde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina uygulandığı belirtildi. 

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İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de karantina uygulanan yerleri açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, bugün 09:30 itibarıyla 32 ilde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina uygulandığı belirtildi. 

İçişleri'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:   Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.

Bugüne kadar 623 bin 766 kişi karantina altına alındı

Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.

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