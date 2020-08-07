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Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonrası MYK'sını belirleyecek

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı’nda belirlenen 60 kişilik Parti Meclisi (PM) sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu da (MYK) yarın belirleyecek.

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PM'nin ilk toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MYK'yı açıklaması ve genel sekreter ile genel başkan yardımcılarını belirlemesi bekleniyor.

MYK yarı yarıya değişecek

CHP'de 18 kişilik MYK'nın 15 üyeye düşürülerek, sayının azaltılması da gündemde bulunuyor. Son kurultayda liste dışı kalan 4 genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu, Ünal Çeviköz ve Yıldırım Kaya'nın yerine yeni isimler belirlenecek.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun Çeviköz ve Özkan'a başdanışmanlık görevini verebileceği belirtiliyor. Parti kulislerinde MYK'nın yarı yarıya değişeceği konuşuluyor.

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