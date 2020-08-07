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Ankara'da 2 çocuk babası ağabeyini ilanla arıyor en son '2 gün işim var' demiş

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'ya iki gün işi olduğunu söyleyip Sivas'tan gelen Uğur Şimşek'ten (47) haber alınamıyor. Kayıp başvurusunda bulunan kardeşi de başkente gelerek kayıp ilanıyla sokak sokak ağabeyini aramaya başladı. Kardeş Yıldırım Şimşek, perişan olduklarını belirterek yardım istedi.

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Sivas'ta yaşayan taksi şoförü Uğur Şimşek, 24 Temmuz Cuma günü, "Ankara'da iki günlük işim var" diyerek, evden ayrıldı. Ancak, 2 çocuk babası Şimşek, bir daha geri dönmedi. Aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Şimşek’in bulunması için çalışma başlattı.

Uğur Şimşek'in kardeşi Yıldırım Şimşek de Sivas'tan Ankara'ya gelerek, ağabeyini aramaya başladı. Ankara'da da polise başvuran Yıldırım Şimşek, başkent sokaklarında ağabeyini arıyor.

"Perişan haldeyiz, lütfen bize yardım edin"

Yıldırım Şimşek, ağabeyinin "Ankara’da iki gün işim var" diyerek, Sivas'taki evinden çıktığını anlatarak, "Aradan geçen sürede, kendisinden hiç haber alamadık. Sivas ve Ankara Emniyet Müdürlükleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ağabeyimin can güvenliğinden endişe ediyoruz. Görenlerin mutlaka güvenlik güçlerine haber vermelerini istiyoruz. Borcu veya herhangi bir düşmanı yok. Ailesiyle de bir sorunu yok. Yaklaşık 18 yıllık evli, 2 çocuğu var. Perişan haldeyiz, lütfen bize yardım edin" dedi.

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