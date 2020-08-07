BIST 1.036
DOLAR 7,32
EURO 8,66
ALTIN 484,14
HABER /  EKONOMİ
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Son dakika Merkez Bankası'ndan yeni likidite hamlesi

TÜRKİYE Cumhuriyeti Merkez Bankası'dan piyasadaki olağan dışı hareketlenmelere yönelik son dakika hamle geldi. Merkez Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürdü.

Abone ol

Piyasalarda hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL 7,30; gram altın ise 485 lira civarlarında seyrediyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde dün akşam İstanbul'da önemli bir ekonomi toplantısı yapıldı. Bankalar Birliği ev sahipliğindeki toplantıya Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile önde gelen bankaların genel müdürleri katıldı.

Toplantının ardından Merkez Bankası, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla işaretini verdiği, likidite kısma hamlesiyle ilgili adımını attı.

Yapılan açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür. Güncellenmiş limitler konusunda bankalara ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacak

İstanbul'daki ekonomi zirvesi öncesinde yapılan açıklamada, normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı duyurulmuştu.

İlgili Haberler
Kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi kampanyasını sonlandırdı Motorine zam geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak Rekor kıran altın fiyatları ne durumda? Gram altın 480 lirayı aştı Merkez Bankası ve BDDK harekete geçti!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Temmuz'da en çok satan sıfır otomobiller belli oldu işte o markalar ve satış adetleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün 83 yerleşim yerinde karantina var! İçişleri Bakanlığı açıkladı
Kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi kampanyasını sonlandırdı
Rekor kıran altın fiyatları ne durumda? Gram altın 480 lirayı aştı
Dolar yeni zirveye oturdu! 7 Ağustos dolarda son durum
Muharrem İnce belge açıklayacak
Dolardaki artışa önlem! Merkez Bankası, BDDK, TBB ve banka genel müdürleri toplandı
ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay sonrası MYK'sını belirleyecek
Okullar açılacak mı? Bengi Başer'den 3 gün önerisi
AK Parti Meclis Üyesi, belediye çalışanları tarafından darbedildi
Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı
THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı 
Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam hastalık listesi
Yorumlar 2 yorum