Temmuz'da en çok satan sıfır otomobiller belli oldu işte o markalar ve satış adetleri
Pandemi nedeniyle sıfır otomobil şu dönemde yok sattı, satmaya da devam ediyor. Bunun yanı sıra Temmuz'da en çok satan sıfır otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği, Temmuz ayına ilişkin otomobil satış rakamlarını paylaştı. Zirvede yine Fiat yer aldı. 1 marka var ki; Temmuz ayında sadece bir araç satabildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, otomotiv endüstrisini de temelden etkiledi. Türkiye otomotiv pazarı da corona etkisinde var olma mücadelesi verdi. Ancak devlet bankalarının uyguladığı düşük faizli kredi kampanyalarıyla birlikte temmuz ayında satışlar şaşırttı. Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 87 bin 401 olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 387.5 artış anlamına geliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Otomotiv Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı.
İşte markalara göre en çok satılan otomobiller...
135
Volkswagen 4589 adet
235
Citroen 1698 adet
335
Subaru 83 adet
435