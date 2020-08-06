Temmuz'da en çok satan sıfır otomobiller belli oldu işte o markalar ve satış adetleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını, otomotiv endüstrisini de temelden etkiledi. Türkiye otomotiv pazarı da corona etkisinde var olma mücadelesi verdi. Ancak devlet bankalarının uyguladığı düşük faizli kredi kampanyalarıyla birlikte temmuz ayında satışlar şaşırttı. Temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı 87 bin 401 olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 387.5 artış anlamına geliyor. Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Otomotiv Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı.

İşte markalara göre en çok satılan otomobiller...