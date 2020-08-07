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Motorin fiyatlarına zam geldi! 8 Ağustos itibariyle motorinin litresi 6 lirayı geçti

8 Ağustos 2020 itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 16 kuruş zam geldi. Zamla motorinin litresi 6 TL'yi geçti

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Dolar kuru ve petrol varili fiyatlarındaki hareketlilik motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Motorin fiyatlarına 8 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş zam yapıldı. 

Yeni gelen zammı Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurdu. Zamla birlikte motorinin litresi 6 TL'yi geçti.

Motorin zam sonrası ne kadar oldu? : Motorin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5.92 liradan 6.08 liraya, Ankara'da 5.97 liradan 6.13 liraya ve İzmir'de 6.01 liradan 6.17 liraya yükseldi. 

EGPİS motorine gelen zammı bu twitle duyurdu:

Dolar 7.30'u aşınca zam kaçınılmaz oldu

Türkiye'de 1 aydır akaryakıt fiyatları değişmiyordu. Ancak bu hafta gerçekleşen petrol fiyatlarındaki artış ve dolar kurunu 7.30 TL'nin üzerine çıkması sonucu Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam yapılması kaçınılmaz oldu. 

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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