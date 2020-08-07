Çoban ressam Büşra Öğüt Burdur'da daga taşa olağanüstü işler yaptı

"Doğadaki sanatı gördükçe ona hayran olup.."

Pandemi döneminde okullar tatil olunca evine döndüğünü anlatan Büşra Öğüt, "Burada hem aileme yardım ediyorum hem çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Doğada çalışmak, içinde bulunduğun doğayı tanımaktan kaynaklanıyor aslında. Onu tanımaya duyduğunuz istekten kaynaklanıyor ve doğadaki sanatı gördükçe ona hayran olup üstüne bir şeyler katmak istiyorsunuz. Bir şekilde doğaya iz bırakıyorsunuz" diye konuştu.