BIST 1.047
DOLAR 7,20
EURO 8,48
ALTIN 469,39
HABER /  SPOR
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Nijeryalı basketbolcu Ojo kalp krizine yenik düştü

Geçtiğimi sezon Kızılyıldız Basketbol Takımı'nda forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncusu Michael Ojo, antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Basketbol camiası Nijeryalı yıldız Michael Ojd'nun ölüm haberiyle sarsıldı. 2 yıldır Sırp ekibinin formasını giyen 27 yaşındaki Nijeryalı oyuncu Michael Ojo hayatını kaybetti.

Sırp basınında yer alan habere göre, Kızılyıldız ile sözleşmesi sona eren ve herhangi bir takımla anlaşmayan Ojo, Partizan tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdürürken kalp krizi geçirdi. Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Soylu'dan Albayrak'a destek: Birimiz hepimiz, hepimiz Türkiye için
Macron Lübnan amacını açık açık itiraf etti Türkiye'ye yine dil uzattı
Ali Koç TFF'yi bombaladı: Burada oyun oynanıyor kafası çalışan görür
Merkez Bankası hamlesi sonrası dolar 7,19'a kadar düştü
Türkiye'ye operasyon mu çekiliyor? Berat Albayrak TT oldu tüm kabine destek verdi
Rekora doymayan altın için bomba tahmin! Gram altın 600 lira olacak
ÖNCEKİ HABERLER
Polonya'da maske uyarısı yapan kadına yumruklu saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeği yedi
Masterchef Duygu Acarsoy kimdir yaşı kaç instagramda bambaşka
Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı
Kahramanmaraş'ta su için açılan kuyudan alevler yükseldi
Cuma günü 100 inşirah suresi okumanın faziletleri nelerdir?
Yorumlar