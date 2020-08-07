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Macron Lübnan amacını açık açık itiraf etti Türkiye'ye yine dil uzattı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın iç işlerine müdahale etmediklerini iddia ederek, "Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan'ın iç işlerine karışan İranlılar, Türkler, Suudlular ve bölgedeki diğer güçler olacak." itirafında bulundu.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Macron, Fransız BFMTV kanalına açıklamalarda bulundu.

Lübnan halkının içerisinde bir öfkenin bulunduğunu aktaran Macron, "Lübnan'da Cumhurbaşkanının değişmesinden mi yanasınız?" sorusuna, "Özgür, egemen ve gururlu bir Lübnan'a saygı duyuyorum. Bu öfke gençlerdeki enerjiyi ve halktaki gücü gösteriyor. Son aylarda çok şey kötüye gitti." şeklinde yanıt verdi.

Macron, gelecek 3 haftanın Lübnan'ın geleceği için belirleyici olacağını söyledi.

"Fransa rolünü oynamak zorunda"

Lübnan halkının yanında bulunmanın Fransa'nın sorumluluğu olduğunu ifade eden Macron, Lübnanlı yöneticilere emir vermediğini savundu.

Macron, ülkesinin Lübnan’ın iç işlerine karıştığına yönelik eleştirileri reddederek, "Kardeşlik ve yardım söz konusu. Yanılmayın. Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan’ın iç işlerine karışan İranlılar, Türkler, Suudlular ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bu ülkelerden bazıları bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak." dedi.

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