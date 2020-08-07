TSK ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon: 7 terörist öldürüldü
IRAK'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.