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TSK ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon: 7 terörist öldürüldü

IRAK'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Asos bölgesinde keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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