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TBF, Liglerin başlangıcı için tarih verdi

Türkiye Basketbol Federasyonu, erkek liginin 26 Eylül'de, kadın liginin ise 3 Ekim'de başlayacağını açıkladı.

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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniye "Basketbola Dönüş Protokolü"nü açıklayarak, ING Basketbol Süper Ligi'ni 26 Eylül'de başlatmayı planladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, federasyonun internet sitesinde yer alan protokolün, çok kapsamlı ve güçlü iletişim kurularak hazırlandığı belirtildi. Detaylı ve titiz bir şekilde tüm kurumların alması gereken tedbirlerin, TBF Sağlık Kurulunun önerisiyle protokolde açıkça anlatıldığı ifade edildi. Toplam 57 sayfa ve 11 ana başlıktan oluşan protokolde, liglerin başlangıç tarihi de açıklandı. Protokole göre, ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de start alacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3 Ekim, Türkiye Basketbol Ligi'nin ise 16 Ekim'de başlaması planlanıyor. Bütün ihtimaller düşünüldü TBF, yayımladığı protokolle liglerin başlamasıyla ilgili çeşitli senaryoları da paylaştı.

Bütün alternatiflerin hazırlandığı protokole göre, eğer ING Basketbol Süper Ligi 26 Eylül'de başlayamazsa ya da ilk 8 hafta içinde müsabakalar süresiz durdurulursa, "Kısaltılmış Sezon Süreci" (2. Etap) devreye girecek. 2. Etap ise 9 Ocak'ta başlayacak. İlk iki etapta sıkıntı yaşanması durumunda, "Sezonu Sonuçlandırma Süreci" (3.Etap) kısmına geçilecek. 3. Etap için oynanma kararı verilmesi durumunda tarih daha sonra açıklanacak. 2020-2021 sezonu normal lig müsabakaları başladıktan sonra herhangi bir etapta müsabakaların durması ve devamına imkan kalmadığına karar verilmesi durumunda ise "Beyaz Sezon" ilan edilecek. Diğer ligler için de bu prosedür geçerli olacak.  

Hazırlık maçları 1 Eylül'de başlayacak
TBF, yayımladığı protokolle kulüplerin hazırlık maçı takvimini de belirledi.  Buna göre, çalışmalarına başlayacak kulüpler, 1 Eylül'den itibaren hazırlık maçı organize edebilecek. 48 saat önce test yapılacak TBF, maçlardan önceki Kovid-19 testlerinin kurallarını da açıkladı. Teknik heyet, sporcular ve saha görevlileri, maçlardan 48 saat önce Kovid-19 testine girecek. Test sonuçlarına göre maçların ertelenme kriterleri de bu protokolde belirlendi.

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