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Masterchef Serhat kimdir nereli kayısı tabağı jüriyi mest etti

TV8 ekranlarının en çok seyredilen lezzet yarışmacı Masterchef 2020 başladı. 16 kişilik ana kadro için elemeler tüm heyecanıyla devam ederken kadroya giren 1. isim Serhat Doğramacı oldu. İddialı sözleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Serhat henüz 23 yaşında ve nişanlı. İşte Masterchef Serhat'ın hayatı, nişanlısı, ailesi ve hakkında merak edilenler...

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TV 8 ekranlarında Masterchef heyecanı başladı. 16 kişilik ana kadroya giren isimlerden biri Serhat Doğramacı oldu. Masterchef eleme bölümlerinde 'geçen sene hiçbir yarışmacıyı beğenmedim, o yüzden geldim' diyen Serhat Doğramacı iddialı sözleri ile dikkatleri üzerine çekti. Peki kimdir bu Serhat Doğramacı, yaşı kaç, nişanlısı kim ve ne iş yapıyor? 

Rakibim yok, kendimle yarışacağım diyerek daha ilk bölümden tüm şimşekleri üzerine çeken Serhat henüz 23 yaşında ve 10 senedir yemek yaptığı söylüyor. 

Masterchef yarışmasına İstanbul'dan katılan Serhat Doğramacı'yı yarışmaya katılması için ikna eden isim ise nişanlısı. 

MasterChef'in 2019 sezonu birincisi Cemre Uyanık'ı tanıdığını, ABD’de birlikte çalıştıklarını ancak onun çalışma şeklini beğenmediğini, Alican ve Batuhan'ı desteklediğini söyleyen Serhat, çok basit bir şekilde MasterChef şampiyonu olacağım diyor. 

                                      İşte Serhat n e nişanlısı... 

MasterChef’e kendi seçimi olan tavada mühürlenmiş levrek, ızgara pancar, krema sosu ile katılan Serhat Doğramacı, üç jüri üyesinden de geçer not alarak düeollalara kalmaya hak kazanmıştı. 

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