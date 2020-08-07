Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a destek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından, #BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."
Faiz lobilerine ve Döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 7, 2020
inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.#BeratAlbayrakınYanındayız