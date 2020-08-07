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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından, ‪#BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere ‪inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.‬"

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