Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bakan Albayrak'a destek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için destek mesajı paylaştı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından, ‪#BeratAlbayrakınYanındayız etiketiyle paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere ‪inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir.‬"