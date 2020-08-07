Covid-19 kadınlarda daha hızlı yayılıyor! Prof. Dr. İlhan Çetin açıkladı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Covid-19 vakaları erkeklerde daha sık görülürken yapılan son çalışmalarda vaka yoğunluğunun kadınlarda arttığını söyledi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, koronavirüse yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Çetin, normalleşme süreci ile başlayan vaka artışının Kurban bayramı ve tatilciler ile yeniden yükselişe geçtiğini belirtip, “Covid-19 nedeniyle konan kısıtlamaların büyük bir bölümünün 2 Haziran tarihinden itibaren kaldırılması ile toplumsal tedbirlerin gevşetilmesi nedeniyle kaynaklanan sıkıntıları biz Haziran ayının ortalarından itibaren görmeye başladık.

Maalesef günlük vaka sayılarımız bin 500, bin 600’e kadar çıktı. Vaka sayısı 700’lerden iki kat artışla bin 500’lere kadar çıkmıştı. Bir takım tedbirlerin yeniden uygulanması ile vaka sayıları yeniden 900’lara kadar inmişti. Ardından yeniden tedbirlere uyulmaması ile birlikte vaka sayımız yeniden bin 200’lere yükseldi. Özellikle Kurban bayramının bir tatil süreci olarak değerlendirilmesi, insanımızın deniz kenarlarına ve tatil yerlerine akın etmesinden kaynaklanan sıkıntıların etkisini de görmeye başladık” dedi.

Kadınlarda sayı artıyor

Çetin, erkeklerle daha yoğun görülen vakaların artık kadınlarda daha yoğun görülmeye başlandığını açıklayarak, “Ülke çapında ve ilimizde yapılan filyasyon çalışmalarında erkeklerde vaka sayısının kadınlara oranla daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak son yapılan çalışmalarda bayanlarda vaka sayılarının daha yüksek seyrettiğini görüyoruz.

Özellikle ev hanımlarında vaka sayısı daha fazla görülmektedir. Nişan gibi, düğün gibi, gün gibi hanımların kendi aralarında yaptığı bir takım toplantılardan kaynaklandığını görüyoruz. Bu tarz etkinliklerde çok dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz” dedi.