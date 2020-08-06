ATA AÖF yaz okulu ders seçimi ders ekle/sil ekranı giriş

AÖF sınavları ne zaman yapılacak araştırması öğrencilerin gündeminde. Bu sene iki kez uygulanacak olan AÖF yaz okulu sınavları 5 Eylül'de online olarak yapılacak. Derslerinden başarısız olan öğrencilerin girdiği AÖF yaz okulu için ders ekleme/kayıt işlemleri de başladı.

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Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim gören Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 2020 yaz okulu sınav tarihleri araştırmaya başladı. Bu sene ikinci defa uygulanacak yaz okulu için sınav tarihleri, açıköğretimli öğrencilerce araştırılıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Yaz okulu sınav tarihleri AÖF'lü öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Öğrenciler, başarısız oldukları dersler için katılım sağlayacakları yaz okulu sınavlarının tarihlerine odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesinden (AÜ) yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu kayıt işleminin, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşeceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla 5 ders seçebilecek. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi kayıt otomasyonu bağlantısı yaz okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu öğretim gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 öğretim yılı yaz okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz."

Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacağı vurgulanan açıklamada, yaz okulu ve öğrenci kılavuzlarına www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi kılavuzlar bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihlerinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacaktır. Aksi bir durumda sınav çevirimiçi olarak gerçekleştirilecektir.