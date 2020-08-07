Koronavirüsün ne olduğunu keşke akciğeri su toplayanlar anlatabilse!

Koronavirüs salgınında yeni vakalar artmaya devam edince Sağlık bakanı Fahrettin Koca'dan üst üste uyarılar gelmeye başladı. Koca Twitter hesabı üzerinden saat başı uyarı yapıyor...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz" dedi.

Twitter'dan Koronavirüs tedbirlerine dair yaptığı uyarılara devam eden Bakan Koca, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse!" ifadelerini kullandı.

Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020

Bakan Koca'nın paylaşımları şu şekilde:

- Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.

- Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse!

- Bugün maske takmayan, yarın Covid-19’un gerçek yüzünü görebilir.