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Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

IRAK'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı terörist Şırnak Cizre’deki hudut karakoluna teslim oldu.

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Barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha teslim oldu.  MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu.

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