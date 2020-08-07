Bir PKK'lı terörist daha teslim oldu! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu
IRAK'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı terörist Şırnak Cizre’deki hudut karakoluna teslim oldu.Abone ol
Barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist daha teslim oldu. MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK’ya karşı operasyonları hız kesmeden devam ederken, terör örgütü PKK’dan kaçışlar da sürüyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı terörist daha Şırnak/Cizre’deki hudut karakolumuza teslim oldu.