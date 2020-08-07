Erol Bulut Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi, çalışanlarla tanıştı. Sarı-lacivertli ekipte dümenin başını tutan teknik adam, yarın takımla hazırlıklara başlıyor.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Erol Bulut, mesaiye erken başladı. Yarın tesislerde topbaşı yapacak olan sarı-lacivertlilerde, çiçeği burnunda teknik adam Erol Bulut, bu sabah Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

Tesislerde incelemelerde bulunan Bulut, tesis çalışanları ile ilk tanışmayı gerçekleştirdi. Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, yarın tesislerde toplanacak ve yeni sezon hazırlıklarına start verecek.