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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı açıkladı Türkiye ile Lübnan antlaşacağı sırada bu olay oldu

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin deniz yetki alanları için Lübnan ile anlaşacağı sırada Beyrut'ta yaşanan patlamanın olduğunu söyleyerek, "2010 yılında Libya ile yapalım dedik, Kaddafi devrildi. Mısır ile yapalım dedik, Mursi devrildi. Enteresan." dedi.

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Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanda yaşanan patlamada son verilere göre 137 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin kişi ise yaralandı.

Bir atom bombasını andıran patlamanın yaraları sarılmaya çalışılırken, bir yandan da facianın nedenlerine dair dikkat çeken iddialar gündeme geliyor.

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken, başka bir göreve çekilince emekliliğini isteyen Tümamiral Cihat Yaycı, Lübnan'da yaşanan patlamayla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Konuyla ilgili Avaztürk'e değerlendirmelerde bulunan Cihat Yaycı, Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmak adına son yıllarda giderek artan mücadelesine dikkat çekerek şunları söyledi:

Lübnan ile antlaşma yapalım dedik sonrasında bu olay yaşandı

"Lübnan ile deniz yetki alanları antlaşması yapalım dedik, sonrasında bu olay yaşandı. 2010 yılında Libya ile yapalım dedik, Kaddafi devrildi. Mısır ile yapalım dedik, Mursi devrildi. Enteresan."

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