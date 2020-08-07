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İstanbul'da DHKP-C'ye ağır darbe! Tüm dijital arşiv ele geçirildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri terör örgütü DHKP-C'nin merkez binasını dronla izledi, çelik kapı açıkken operasyon düzenledi. Örgüt yöneticileri toplantı yaparken yakalandı, örgütün tüm şifreli dijital arşivi ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye ağır darbe indirdi. 

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ’ın özel haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DHKP/C terör örgütünün ana merkezi konumundaki İdil Kültür Merkezi’ni izlemeye aldı…

Örgüt merkezi dronlarla izlendi

Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesinde bulunan kültür merkezinin alt katında bulunan ve kültür merkezinin dış kapısının açık olduğu bir sırada operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon timleri, sözde kültür merkezinin alt katında işletilen bir kafeden hızlı bir şekilde geçerek üst düzey yöneticilerin bulunduğu kata ulaştı.

Örgüt yöneticileri toplantı yaparlarken yakalandı

Toplantı halinde oldukları anlaşılan örgüt yöneticileri kıskıvrak etkisiz hale getirildi… Örgütün Türkiye Sorumlusu Y.K., Örgüt Yapılanmaları ve Direniş Meclisi Sorumlusu N.G., Örgüt Yapılanmaları ve Halkın Hukuk Bürosu Sekreteri E.K., Örgüt Gençlik Sorumlusu F.K., Örgüt Anadolu İlleri Sorumlusu R.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Terör örgütünün tüm dijital arşivi ele geçirildi

Operasyonda, terör örgütü DHKPC’nin özel bir teknikle şifrelenmiş olan tüm dijital arşivi, yurt dışında bulunan merkez komite ile yaptıkları haberleşme notları ele geçirildi.

Çelik kapılı kozmik odaya ilk defa girildi 

DHKPC’nin ana merkezi konumundaki kültür merkezinin içerisinde 9 çelik kapı bulunuyor… Binanın duvarları operasyonlara karşı çelik levhalarla güçlendirilmiş durumda… Daha önceki yıllarda yapılan operasyonlarda, polisler 9 çelik kapıyı kırana kadar örgüt militanları tüm gizli yazışmaları ve arşivleri yakarak imha ediyordu… Son operasyonda ise çelik kapılar kilitlenmeden polis ekipleri içeri girerek ilk defa örgütün tüm dijital arşivini ele geçirildi.

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