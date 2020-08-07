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Emir Elidemir yaşı kaç Masterchef Emir kimdir nereli?

Masterchef Türkiye 2020 heyecan dolu bölümleri ile başladı. 16 kişilik ana kadro elemeleri devam ederken kadroya giren isimlerden biri de 26 yaşındaki Şef Emir Elidemir oldu. İddialı sözleri ve yemekleri ile jürinin dikkatini çeken Emir Elidemir'in hayatı merak edildi. Peki Emir Elidemir kimdir, sevgilisi var mı?

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16 kişiden oluşacak olan Masterchef Türkiye 2020 ana kadrosuna giren isimlerden biri de Emir Elidemir oldu. Yarışmanın ilk bölümlerinde yaptığı yemek ile tüm jüri üyesinin beğenisi toplayan Emir Elidemir adının yazdığı beyaz önlüğü giydi ve yarışmaya girdi. Peki kafasındaki bandası ve sözleri ile dikkat çeken Emir Elidemir kimdir, nerede çalışıyor?

Yemeklerine güvenen ve sosyal medyada da büyük ilgi gören Emir Elidemir aslen İzmirli ve 1994 doğumlu.

Yarışmanın daha başı olmasına rağmen favori gösterilen Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 

Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlayan Masterchef Emir Elidemir fiziği ve yakışıklığı ile de sosyal medyanın konusu oldu. 

İnstagram'da 175 bin kişi tarafından takip edilen Masterchef Emir annesine olan düşkünlüğü ile biliniyor. Babasını erken yaşlarda kaybeden Emir Elidemir Florida'da, Amsterdam'da stajlar yaptı. 

Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

Emir Elidemir'in annesi...

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