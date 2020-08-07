Fahrettin Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ''Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.'' dedi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayımladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; ''Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.''
Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020