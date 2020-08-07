Fahrettin Koca: Tedbirde teyakkuz istiyoruz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, ''Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.'' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için mesaj yayımladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı; ''Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz.''