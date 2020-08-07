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TOGG CEO'su Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" açıklamasında bulundu.

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Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin sevindiren bir açıklama geldi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerle 10 civarı gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçiminin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Avrupa ve Asya'dan" dedi.

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Foto Galeri Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ekonomiye katkısı Galeriye Gözat
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