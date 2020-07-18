Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un ekonomiye katkısı
Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG'un 5 yılda ekonomiye katkısı bakın ne kadar olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin üretileceği Gemlik'teki fabrikasının temelini bugün düzenlenen tören ile attı.
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Fabrikanın inşasıyla birlikte, Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin seri üretimi başlayacak.
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50 Milyar EURO katkı
Projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar euro, cari açığa 7 milyar euro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması bekleniyor.
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Öte yabdan "Türkiye'nin otomobili" projesi için tarihi bir gün yaşanırken Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikanın maketi ilk kez görüntülendi.
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