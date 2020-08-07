Ekrem İmamoğlu'na 'İnce' soruldu! İki cümlelik yorum yapmakla yetindi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı yönündeki soruya, "Ben, İBB Başkanıyım. Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun" yanıtını verdi.

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Ayamama Deresi'ndeki ıslah çalışmalarını incelemeleri sırasında basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu'na parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında da bir soru yöneltildi.

"Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce arasındaki çekişmeye girmemeyi tercih eden İmamoğlu, "Ben, İBB Başkanıyım. Bana İstanbul ile ilgili konuları sorun" ifadelerini kullandı.

Kurultaydaki sözleri

İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa seçildiği CHP kurultayında şu değerlendirmeyi yapmıştı: Bizim genel başkanımız çok tarihi bir misyon üstlendi. Özellikle son yerel seçimler. Dolayısıyla bizim genel başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor.