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Beşiktaş ve Galatasaray, Mensah için karşı karşıya

İhlas Haber Ajansı

Transfer çalışmaları için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Kayserispor’un yıldız ismi Mensah için teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar, bu futbolcu için Kayserispor’a 3 oyuncu teklif etti. Galatasaray'ın da gündeminde olan Mensah için sarı-kırmızılı ekip 2,5 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

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Fabrice N’Sakala ve Wellinton ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Kayserispor forması giyen Bernard Mensah için teklifini yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gelen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, burada Beşiktaşlı yetkililerle görüştü. Siyah-beyazlılar, Mensah için teklifini Berna Gözbaşı’na iletirken, Mensah’a karşılık olarak 3 oyuncu teklif edildi. Teklifi düşünmek için süre isteyen Gözbaşı, önümüzdeki günlerde Beşiktaş’a cevap verecek.

Galatasaray da devrede
Bu oyuncu için Galatasaray’ın da devrede olduğu öğrenilirken, Kayserispor’un nasıl bir tercih yapacağı merakla bekleniyor. Galatasaray’ın 2,5 milyon Euro bonservis bedeli teklif etmesine karşın, Kayserispor Yönetimi, Beşiktaş’ın teklifine daha yakın. Çünkü alınacak olan bonservis bedelinin yüzde 40’ı Atletico Madrid’e gidecek. Harcama limiti çok düşük olan ve alacağı bonservis bedelinin de yüzde 40’ı İspanyol ekibine gidecek olan Kayserispor, kalan miktarın da 3’te 1’ini harcama limitinde kullanabilecek.

Bu da ortalama 500 bin Euro’ya karşılık geliyor. Ancak Beşiktaş’ın direkt teklifinde 3 oyuncuyu kadrosuna katabilecek olan Kayserispor Yönetimi, siyah-beyazlıların teklifine önümüzdeki hafta cevap vermek için fikir alışverişini sürdürüyor.

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