BIST 994
DOLAR 7,35
EURO 8,70
ALTIN 485,42
HABER /  POLİTİKA
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Ömer Çelik'ten piyasadaki hareketliliğe ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Millet siyasetimize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz.'' dedi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, piyasadaki hareketliliğe ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; ''Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz. Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır''

''Hükümetimiz dimdik ayaktadır''
Sözcü Çelik, ''Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir. Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir'' 

''Kriz senaryolarının adresini biliyoruz''
Çelik sözlerine şu şekilde devam etti: ''Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz. Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız''

''Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur''
Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur. Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AVM'ler yeniden kapanıyor! Birinci perde reklamdı, film yeni başlıyor
TOGG CEO'su Karakaş'tan yerli otomobil açıklaması! Yüzde 93'ü tamamlandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan okulların açılması önerisi! 5. sınıfa kadar tatil ve üstü başlasın
Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ kumpası mağdurlarına kritik görevler
Abdurrahman Dilipak'a 'fahişe' ve 'AKP'nin papatyaları'ndan 81 ilde suç duyurusu hazırlığı
Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma günü 100 inşirah suresi okumanın faziletleri nelerdir?
Beşiktaş ve Galatasaray, Mensah için karşı karşıya
Kocaeli'den iğrenç haber! Yaşlı adam köpeğe tecavüz ederken yakalandı
İstanbul'da DHKP-C'ye ağır darbe! Tüm dijital arşiv ele geçirildi
Ekrem İmamoğlu'na 'İnce' soruldu! İki cümlelik yorum yapmakla yetindi
Dahiliye nedir hangi hastalıklara bakar tam hastalık listesi
Yorumlar